Четырехлапые на волнах: в Бразилии провели чемпионат по серфингу для собак

Четырехлапые на волнах: в Бразилии провели чемпионат по серфингу для собак

В соревнованиях приняло участие 26 команд.

Серфинг для собак – в Бразилии повели необычный чемпионат.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 ноября.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 26 команд серфингистов-любителей и их собачек. Начинающим животным выдали спасательные жилеты, а бывалые соревновались без защиты.

Победу одержала собака Парафина и ее хозяин. Эта команда уже участвовала в мировых чемпионатах по серфингу для собак и даже выигрывала медали.

Напомним, в сентябре чемпионат по собачьему серфингу провели в Калифорнии. Там ловили волну четыре десятка четырехлапых спортсменов. Победителем стал белый терьер Пити.