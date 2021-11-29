Четырехлапые на волнах: в Бразилии провели чемпионат по серфингу для собак

В соревнованиях приняло участие 26 команд.
Серфинг для собак – в Бразилии повели необычный чемпионат.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 29 ноября.
Отмечается, что в соревнованиях приняли участие 26 команд серфингистов-любителей и их собачек. Начинающим животным выдали спасательные жилеты, а бывалые соревновались без защиты.
Победу одержала собака Парафина и ее хозяин. Эта команда уже участвовала в мировых чемпионатах по серфингу для собак и даже выигрывала медали.
Напомним, в сентябре чемпионат по собачьему серфингу провели в Калифорнии. Там ловили волну четыре десятка четырехлапых спортсменов. Победителем стал белый терьер Пити.