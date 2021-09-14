Четвероногие ловят волны: в Калифорнии проходит чемпионат из собачьего серфинга

Задача как можно дольше удержаться на доске.
В Калифорнии проходит чемпионат из собачьего серфинга. Там ловили волну четыре десятка четвероногих спортсменов. Можно самостоятельно или с хозяином, но задача одна — как можно дольше удержаться на доске.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.
Жюри оценивали продолжительность заезда, уверенность, маневренность и энтузиазм. Победителем неожиданно стал белый терьер Пити — начинающий, который обошел опытных конкурентов. Ему досталась медалька и крафтовая доска для серфинга.
Благодаря соревнованиям собрали 14 тысяч долларов. Их передадут местному приюту для животных.