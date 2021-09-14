Четвероногие ловят волны: в Калифорнии проходит чемпионат из собачьего серфинга

Четвероногие ловят волны: в Калифорнии проходит чемпионат из собачьего серфинга

Задача как можно дольше удержаться на доске.

В Калифорнии проходит чемпионат из собачьего серфинга. Там ловили волну четыре десятка четвероногих спортсменов. Можно самостоятельно или с хозяином, но задача одна — как можно дольше удержаться на доске.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 14 сентября.

Жюри оценивали продолжительность заезда, уверенность, маневренность и энтузиазм. Победителем неожиданно стал белый терьер Пити — начинающий, который обошел опытных конкурентов. Ему досталась медалька и крафтовая доска для серфинга.

Благодаря соревнованиям собрали 14 тысяч долларов. Их передадут местному приюту для животных.

Новости мира: в Калифорнии проходит чемпионат по собачьему серфингу

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