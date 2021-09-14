Чотирилапі ловлять хвилі: у Каліфорнії триває чемпіонат із собачого серфінгу

Завдання якомога довше втриматися на дошці.

У Каліфорнії триває чемпіонат із собачого серфінгу. Там ловили хвилю чотири десятки чотирилапих спортсменів. Можна самотужки або з господарем, але завдання одне – якомога довше втриматися на дошці.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 14 вересня.

Журі оцінювали тривалість заїзду, впевненість, маневреність та ентузіазм. Переможцем несподівано став білий тер'єр Піті – початківець, який обійшов досвідчених конкурентів. Йому дісталася медалька та крафтова дошка для серфінгу.

Завдяки змаганням зібрали 14 тисяч доларів. Їх передадуть місцевому притулку для тварин.

Новини світу: у Каліфорнії триває чемпіонат із собачого серфінгу

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