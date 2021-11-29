В Кривом Роге пациент с коронавирусом выпал из окна больницы

Мужчина проходил курс лечения в коронавирусном отделении.
В Кривом Роге пациент 16 горбольницы выпал из окна 8 этажа. Он находился на лечении в медучреждении с диагнозом коронавирус.
Эту информацию ТСН.ua подтвердили в пресс-службе Криворожского районного управления полиции.
Событие произошло сегодня, 29 ноября, около 8 часов утра. Под окнами Криворожской горбольницы №16 нашли тело мужчины, который оказался пациентом медучреждения.
"Сегодня утром в полицию поступило сообщение, что на территории 16-й горбольницы Кривого Рога было обнаружено тело мужчины. Тело погибшего будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Причины смерти криворожанина устанавливаются", — прокомментировала ТСН.ua спикер местной полиции Оксана Лесонен.
Мужу было 64 года. Погибший проходил курс лечения от COVID-19.
Напомним, что житель Рожищенского района Волынской области чуть не покончил с собой. Мужчина совершил самоубийство якобы из — за оскорблений на родных.
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