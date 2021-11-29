Карпаты засыпает снегом: на горе Поп Иван температура опустилась до -3

Видимость составляет всего до 40 метров.
В понедельник, 29 ноября, Карпаты продолжает засыпать снегом.
Об этом сообщает на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.
Отмечается, что на горе Пип Иван Черногорский видимость составляет всего до 40 метров. Температура воздуха снизилась до 3 градусов мороза. Ветер юго-восточный 8-10 м/с.
"По состоянию на 07:45 29.11.2021 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег", — говорится в сообщении.
Как сообщали синоптики, начало зимы в Украине будет со снегом, вернутся также и ночные морозы. Неделя, 29 ноября-5 декабря, будет прохладной и богатой осадками в виде дождя и мокрого снега.
Читайте также:
- В Укргидрометцентре рассказали, каким будет последний месяц 2021 года: прогноз погоды на декабрь
- Киев снова засыплет снегом: синоптики назвали дату
- Стало известно, когда в Киеве начнут продавать новогодние елки