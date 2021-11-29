Карпаты засыпает снегом: на горе Поп Иван температура опустилась до -3

Карпаты засыпает снегом: на горе Поп Иван температура опустилась до -3

Видимость составляет всего до 40 метров.

В понедельник, 29 ноября, Карпаты продолжает засыпать снегом.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что на горе Пип Иван Черногорский видимость составляет всего до 40 метров. Температура воздуха снизилась до 3 градусов мороза. Ветер юго-восточный 8-10 м/с.

"По состоянию на 07:45 29.11.2021 в г. Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 40 м. Падает снег", — говорится в сообщении.

Как сообщали синоптики, начало зимы в Украине будет со снегом, вернутся также и ночные морозы. Неделя, 29 ноября-5 декабря, будет прохладной и богатой осадками в виде дождя и мокрого снега.

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