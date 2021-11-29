Европа страдает от снега: сильные осадки накрыли Испанию и Францию

Снежная непогода свирепствует и в Баварии.

Шторм "Арвен" принес сильные снегопады на север Испании.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 29 ноября.

Больше всего страдает страна Басков, а также Наварра и Кантабрия. Завалило снегом почти полторы сотни дорог. Часть из них пришлось закрыть. Пока другие чистят, там запретили движение грузовиков.

Шторм накрыл и северо-запад Франции. Страдают более десятка регионов. Часть из них накрыли наводнения, в других падает снег. Кроме того, в горах тем временем обещают полметровые заносы.

Новости мира: шторм "Арвен" принес сильные снегопады на север Испании

Первая метель произошла и в германской Баварии. Там уже понемногу открываются горнолыжные курорты. Впрочем, туда пускают только вакцинированных от коронавируса или со справкой о перенесенной болезни.

Как сообщалось, сильный снежный шторм накрыл север Китая. Температура опустилась до –14. Особенно сложная ситуация была в провинции Ляонин. На трассах столицы региона Аншана лежали полметровые заносы.

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