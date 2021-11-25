Север Испании засыпает снегом: в горах досрочно приступили к лыжному сезону

Температура опустилась до –11.
Снежный шторм охватил север Испании.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок 25 ноября.
В регионе температура воздуха кое-где опустилась до -11. Дороги в регионе засыпали снегом, их расчищает спецтехника. Тем временем в горах досрочно приступили к лыжному сезону. Первые счастливые отдыхающие уже появились на трассах, хотя курорты еще закрыты.
Впрочем, в ближайшие дни в Испании обещают потепление. Оно, как ожидается, принесет ливни и наводнения.
Как сообщалось, сильный снежный шторм накрыл север Китая. Температура опустилась до –14. Особенно сложная ситуация была в провинции Ляонин. На трассах столицы региона Аншана лежали полметровые заносы.
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