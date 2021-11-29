Європа потерпає від снігу: сильні опади накрили Іспанію та Францію

Снігова негода лютує і в Баварії.

Шторм "Арвен" приніс сильні снігопади на північ Іспанії.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 листопада.

Найбільше потерпає країна Басків, а також Наварра та Кантабрія. Завалило снігом майже півтори сотні доріг. Частину з них довелося закрити. Поки інші чистять, то там заборонили рух вантажівок.

Шторм накрив і північний захід Франції. Потерпають більше десятка регіонів. Частину з них накрили повені, в інших – падає сніг. Крім того, в горах тим часом обіцяють пів метрові замети.

Новини світу: шторм "Арвен" приніс сильні снігопади на північ Іспанії

Перша заметіль сталася і в німецькій Баварії. Там уже потрохи відкриваються гірськолижні курорти. Втім, туди пускають лише вакцинованих від коронавірусу або з довідкою про перенесену хворобу.

Як повідомлялося, сильний сніговий шторм накрив північ Китаю. Температура опустилася до -14. Особливо складна ситуація була провінції Ляонін. На трасах столиці регіону Аншану лежали пів метрові замети.

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