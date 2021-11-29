Європа потерпає від снігу: сильні опади накрили Іспанію та Францію

Снігова негода лютує і в Баварії.
Шторм "Арвен" приніс сильні снігопади на північ Іспанії.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 29 листопада.
Найбільше потерпає країна Басків, а також Наварра та Кантабрія. Завалило снігом майже півтори сотні доріг. Частину з них довелося закрити. Поки інші чистять, то там заборонили рух вантажівок.
Шторм накрив і північний захід Франції. Потерпають більше десятка регіонів. Частину з них накрили повені, в інших – падає сніг. Крім того, в горах тим часом обіцяють пів метрові замети.
Перша заметіль сталася і в німецькій Баварії. Там уже потрохи відкриваються гірськолижні курорти. Втім, туди пускають лише вакцинованих від коронавірусу або з довідкою про перенесену хворобу.
Як повідомлялося, сильний сніговий шторм накрив північ Китаю. Температура опустилася до -14. Особливо складна ситуація була провінції Ляонін. На трасах столиці регіону Аншану лежали пів метрові замети.
Читайте також:
- Потужний землетрус у Перу зруйнував будинки: фото та відео
- Зима до України прийде за графіком: синоптики розповіли, якою буде погода на Новий рік та Різдво