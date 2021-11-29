В Луганской области подросток упал с недостроя: парень погиб

Полиция выясняет детали инцидента.

В Попасной Луганской области на территории заброшенного строительства обнаружили тело подростка.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС области.

Отмечается, 26 ноября вечером мать 17-летнего парня обратилась к стражам порядка из-за исчезновения сына. По ее словам, он ушел домой в полдень, но не вернулся.

К поискам парня с алучилы кинологов. Именно пес вывел спасателей в недострой. Там нашли тело пропавшего парня. Правоохранители выясняют, что произошло. По предварительной версии, причиной смерти могла стать сила земного тяготения. Вернее, падение с верхотуры недостроенного сооружения.

Как сообщалось, в городе Гуляйполе Запорожской области девушка-подросток решила покончить с собой. Она забралась на 4 этаж недостроя и выбросилась из окна. Правоохранители установили, что 13-летняя местная жительница пыталась покончить жизнь самоубийством.

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