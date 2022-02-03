Марсель потопає у смітті: збирачі відходів улаштували страйк

Третій тиждень поспіль узагалі не прибирають вулиці.

У найбільшому портовому місті Франції Марселі збирачі відходів улаштували страйк, а тому місто потопає у смітті.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 лютого.

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Працівники не вдоволені умовами роботи Саме тому вже третій тиждень поспіль узагалі не прибирають вулиці. Там, за різними оцінками, вже накопичилося близько трьох-чотирьох тисяч тонн непотребу.

Найгірше, наполягають екоактивісти, те, що сміття вітром відносить у море. Це може зашкодити морським мешканцям. Тому захисники природи наполегливо просять людей сумотужки прибирати відходи і не палити їх.

У французькому Марселі сміттярі влаштували страйк

Своєю чергою, в мерії обіцяють якнайшвидше вирішити проблему зі збирачами сміття і зорганізувати додаткові вантажівки для прибирання вулиць.

Як повідомлялося, надмірне використання одноразових рукавичок, "місячних костюмів", а також мільярдів масок та шприців для вакцинації під час пандемії COVID-19 викликало "величезний надлишок медичних відходів у всьому світі". Відповідну заяву у вівторок, 1 лютого, озвучили у Всесвітній організації охорони здоров'я.