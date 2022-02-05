Илона Гвоздева ответила на упреки, что она "ужасная мать"

Танцовщице надоело читать оскорбительные сообщения.

Украинская танцовщица, победительница "Танцев со звездами-2018" Илона Гвоздева решила ответить хейтерам, которые пишут, что она "ужасная мать".

В общем, недавно хореографиня улетела в Грузию работать. Звезда почти два месяца находилась в другой стране, а дети в это время были в Украине.

К слову, некоторые пользователи решили упрекнуть танцовщицу за то, что она оставила сына и дочь. Илону обидело такое сообщение. Танцовщица написала, что "ужасная та мать, которая ненавидит детей".

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

"Скажу следующее! Не судите по себе. Ужасная та, которая днями сидит дома в дырявом халате, пропахла кастрюлями, устала и ненавидит детей под ногами и мужа, который приходит с работы и требует внимания, которое может только комментировать, но при этом ничего не делать для себя и семьи, зато велик эксперт в обсуждении других", — ответила Илона.

В заключение Гвоздева добавила, что больше не будет обращать внимания на такие сообщения, а лучше будет проводить время с детьми и мужем.

Илона Гвоздева / instagram.com/ilonagvozdeva

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