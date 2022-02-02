Предлагают работу за границей: в Украине мошенники придумали еще одну схему обмана

Предлагают работу за границей: в Украине мошенники придумали еще одну схему обмана

Житель Тернополя из-за действий мошенников потерял 9 500 грн.

В Тернополе мошенники выманили у 52-летнего мужчины 9 500 грн. Они обещали ему работу за границей, но после того, как мужчина отдал им деньги, исчезли.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Потерпевший рассказал, что он планировал уехать на работу за границу. Он познакомился с мужчиной, который пообещал помочь оформить документы. За это он просил 9 500 грн предоплаты.

После того, как житель Тернополя отдал мужчине деньги, он исчез. В полиции открыли производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

В полиции отметили, что в таких случаях никогда не нужно соглашаться на предоплату и проверить информацию о потенциальном работодателе.

"Ищите сведения о предприятии, куда вас обещают трудоустроить, узнайте, есть ли там вакансии. Попросите у посредника контакты тех лиц, которым он уже помог выехать на работу за границу. Следует поинтересоваться, какую визу посредник готов оформить. Если вам предлагают туристическую, культурную – отказывайтесь. Соглашайтесь только на рабочую", — подчеркнули в полиции.

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