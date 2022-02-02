Предлагают работу за границей: в Украине мошенники придумали еще одну схему обмана

Житель Тернополя из-за действий мошенников потерял 9 500 грн.
В Тернополе мошенники выманили у 52-летнего мужчины 9 500 грн. Они обещали ему работу за границей, но после того, как мужчина отдал им деньги, исчезли.
Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.
Потерпевший рассказал, что он планировал уехать на работу за границу. Он познакомился с мужчиной, который пообещал помочь оформить документы. За это он просил 9 500 грн предоплаты.
После того, как житель Тернополя отдал мужчине деньги, он исчез. В полиции открыли производство по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
В полиции отметили, что в таких случаях никогда не нужно соглашаться на предоплату и проверить информацию о потенциальном работодателе.
"Ищите сведения о предприятии, куда вас обещают трудоустроить, узнайте, есть ли там вакансии. Попросите у посредника контакты тех лиц, которым он уже помог выехать на работу за границу. Следует поинтересоваться, какую визу посредник готов оформить. Если вам предлагают туристическую, культурную – отказывайтесь. Соглашайтесь только на рабочую", — подчеркнули в полиции.
Читайте также:
- Вышла замуж за убийцу своего сына: на Тернопольщине муж расчленил жену
- Приехала к ребенку, а получила пинки: на Тернопольщине экс-муж избил женщину, а свекор отнял у нее сына
- Знал только имя: в Тернополе 30-летняя женщина обворовала 59-летнего мужчину, с которым встречалась в его квартире