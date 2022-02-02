Пропонують роботу за кордоном: в Україні шахраї вигадали ще одну схему обману

Пропонують роботу за кордоном: в Україні шахраї вигадали ще одну схему обману

Житель Тернополя через дії шахраїв втратив 9 500 грн.

У Тернополі шахраї виманили у 52-річного чоловіка 9 500 грн. Вони обіцяли йому роботу за кордоном, проте після того, як чоловік віддав їм гроші, зникли.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Потерпілий розповів, що він планував виїхати на роботу за кордон. Він познайомився із чоловіком, який пообіцяв йому допомогти оформити документи. За це він просив 9 500 грн передоплати.

Після того, як тернополянин віддав чоловіку гроші, він зник. У поліції відкрили провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У поліції наголосили, що в таких випадках ніколи не потрібно погоджуватисz на передоплату та перевірити інформацію про потенційного роботодавця.

"Шукайте відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати, дізнайтеся, чи є там вакансії. Попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон. Поцікавитися, яку візу посередник готовий оформити. Якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Погоджуйтеся лише на робочу", - наголосили в поліції.

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