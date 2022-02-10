Раньше болели бессимптомно, сейчас - нет: педиатр рассказал о течении COVID у детей

Раньше болели бессимптомно, сейчас - нет: педиатр рассказал о течении COVID у детей

Количество больных детей выросло из-за "Омикрона".

Во время предыдущих волн коронавириса дети могли переболеть бессимптомно, но сейчас симптомы, наоборот, проявляются.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал педиатр Антон Асонов.

По его словам, увеличение инфицированных COVID-19 детей связано с тем, что в настоящее время доминирует штамм "Омикрон". Поэтому педиатр советует делать тесты на коронавирус даже при незначительных проявлениях простуды.

"Это следует делать для того, чтобы выявить — это коронавирус или нет, опасен ли он для ребенка или нет, будет ли ребенок заражать других членов семьи, для которых это может быть потенциально опасным", — подчеркнул медик.

По его словам, дети болеют COVID сравнительно легче, чем взрослые. "Впрочем, появилась симптоматика. В частности, повышена температура тела, кашель, насморк. Все подобные проявления респираторной инфекции присутствуют у детей", — подчеркнул Антон Аносов.

Новая волна коронавируса в разгаре: кто в зоне риска

Как сообщалось, украинцев предупредили о высоком риске одновременного инфицирования на COVID-19 и гриппе. Оба возбудителя могут привести к появлению пневмонии, дыхательной недостаточности и иметь длительные последствия для вашего здоровья.

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