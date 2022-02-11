Президент Туреччини вилікувався від коронавірусу

Вже у п'ятницю президент може повернутися до роботи у звичайному режимі.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган успішно завершив лікування від COVID-19.
Про це повідомляє агентство "Анадолу".
За інформацією ЗМІ, результати ПЛР-тестів Ердогана за останні два дні – негативні. Вже у п'ятницю президент може повернутися до роботи у звичайному режимі.
Про те, що він заразився COVID-19, Ердоган повідомив 5 лютого. Він розповів, що разом із дружиною здав тест на COVID-19 після появи легких симптомів хвороби, і тест показав позитивний результат.
Сам президент Ердоган також зробив відповідну заяву у Twitter, зазначивши, що результати його аналізів протягом останніх двох днів були негативними.
"Я хотів би висловити подяку моїм братам і сестрам, які підтримали нас своїми молитвами та чудовими посланнями з усіх куточків країни та світу", — написав турецький лідер.
Президент України Володимир Зеленський раніше відреагував на те, що його турецький колега Реджеп Тайіп Ердоган захворів на коронавірус.
Нагадаємо, в Україну доставили нову партію придбаного за кошти держбюджету препарату "Ремдесівір", призначеного для лікування пацієнтів із COVID-19. Партія у кількості 43 711 флаконів "Ремдесівіру" (100 мг) найближчим часом буде розподілена між медичними установами, відповідно до потреб кожного регіону.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.