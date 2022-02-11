Астрологічний прогноз на 11 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Що не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань – вони приречені на поразку, тому від розвитку бізнесу, фінансових угод та торгових операцій краще відмовитися.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: день несприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: колір морської хвилі.

Щасливі камені дня: перламутр, жовтий корал, рожеві перли.

За яку частину тіла відповідає: серце.

Хвороби дня: день несприятливий для хірургічних операцій – проводити їх можна лише у разі нагальної потреби, коли існує загроза не лише здоров'ю, а й життю.

Афоризм дня: "У кого ширше кругозір, у того зазвичай вже перспективи" (Станіслав Єжи Лец).

Геометричні фігури дня: вертикальний прямокутник.

Шлюб та стосунки дня: можна – і треба – укладати шлюб, він буде довгим та щасливим.

Містика дня: можна проводити магічні обряди, які використовують чудодійну та лікувальну силу води.

Табу дня: не можна – навіть ненавмисне – бити скляний посуд, включно з пляшками та склянками.

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