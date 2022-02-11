Астрологический прогноз на 11 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: для новых начинаний день непригоден – они обречены на провал, поэтому от развития бизнеса, финансовых сделок и торговых операций лучше отказаться.

Символ дня: чаша Грааля.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: цвет морской волны.

Счастливые камни дня: перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций – проводить их можно только в случае крайней необходимости, когда существует угроза не только здоровью, но и жизни.

Афоризм дня: "У кого шире кругозор, у того обычно уже перспективы" (Станислав Ежи Лец).

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: можно – и нужно – заключать брак, он будет долгим и счастливым.

Мистика дня: можно проводить магические обряды, которые используют магическую и целительную силу воды.

Табу дня: нельзя – даже нечаянно – бить стеклянную посуду, включая бутылки и стаканы.

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