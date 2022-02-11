Астрологический прогноз на 11 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: для новых начинаний день непригоден – они обречены на провал, поэтому от развития бизнеса, финансовых сделок и торговых операций лучше отказаться.
Символ дня: чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны.
Счастливые камни дня: перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций – проводить их можно только в случае крайней необходимости, когда существует угроза не только здоровью, но и жизни.
Афоризм дня: "У кого шире кругозор, у того обычно уже перспективы" (Станислав Ежи Лец).
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Брак и отношения дня: можно – и нужно – заключать брак, он будет долгим и счастливым.
Мистика дня: можно проводить магические обряды, которые используют магическую и целительную силу воды.
Табу дня: нельзя – даже нечаянно – бить стеклянную посуду, включая бутылки и стаканы.
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