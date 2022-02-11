Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія

Астрологический прогноз на 11 февраля

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 11 февраля

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: для новых начинаний день непригоден – они обречены на провал, поэтому от развития бизнеса, финансовых сделок и торговых операций лучше отказаться. 

Символ дня: чаша Грааля. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны. 

Счастливые камни дня: перламутр, желтый коралл, розовый жемчуг. 

За какую часть тела отвечает: сердце. 

Болезни дня: день неблагоприятен для хирургических операций – проводить их можно только в случае крайней необходимости, когда существует угроза не только здоровью, но и жизни. 

Афоризм дня: "У кого шире кругозор, у того обычно уже перспективы" (Станислав Ежи Лец). 

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник. 

Брак и отношения дня: можно – и нужно – заключать брак, он будет долгим и счастливым. 

Мистика дня: можно проводить магические обряды, которые используют магическую и целительную силу воды. 

Табу дня: нельзя – даже нечаянно – бить стеклянную посуду, включая бутылки и стаканы. 

Читайте также: 

Следующая публикация