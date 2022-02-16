Яєчний рулет "Мозаїка": оригінальна ідея для закуски

Навіть звичайний омлет можна перетворити на витвір мистецтва, якщо поставитися до процесу творчо.
Яєчний рулет – це смачно, корисно та красиво. Декілька видів овочів, що не піддаються тривалій термічній обробці, гарантують отримання широкого спектру вітамінів, а оригінальне подавання не залишить байдужими навіть вибагливих дітей.
Інгредієнти:
- 6 яєць
- 150 г сметани
- 100 г твердого сиру
- 1 плавлений сирок
- 1 стручок болгарського перцю
- 0,5 банки консервованої кукурудзи
- 3 стебла зеленої цибулі
- сіль
Приготування
Яйця збити зі сметаною і сіллю до пишного стану, вилити масу на застелене промасленим пергаментним папером або силіконовим килимком деко, рівномірно притрусити відцідженою кукурудзою, дрібнорубленим зеленим луком і нарізаним маленькими кубиками болгарським перцем і 80°С.
Поверх гарячого яєчного пласта рівномірно розподілити натертий твердий та плавлений сир та акуратно скрутити в рулет.
Охололий рулет витримати 1 годину в холодильнику та розрізати на порційні шматки.
На замітку
Болгарський перець вибирайте м'ясистий та яскравого червоного кольору. Можна ж взяти по половині стручка червоного, жовтого та зеленого кольору.
Як начинка добре підійдуть шинка, щільні м'ясисті помідори, відварена морква, цибуля-порей, консервований горошок, оливки, будь-яка зелень.
Якщо хочете додатково ароматизувати рулет, використовуйте будь-які сухі приправи: мелені перці, базилік, орегано, розмарин, коріандр, паприку, італійські чи прованські трави тощо.
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