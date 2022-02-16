Яєчний рулет "Мозаїка": оригінальна ідея для закуски

Навіть звичайний омлет можна перетворити на витвір мистецтва, якщо поставитися до процесу творчо.

Яєчний рулет – це смачно, корисно та красиво. Декілька видів овочів, що не піддаються тривалій термічній обробці, гарантують отримання широкого спектру вітамінів, а оригінальне подавання не залишить байдужими навіть вибагливих дітей.

Інгредієнти:

6 яєць

150 г сметани

100 г твердого сиру

1 плавлений сирок

1 стручок болгарського перцю

0,5 банки консервованої кукурудзи

3 стебла зеленої цибулі

сіль

Приготування

Яйця збити зі сметаною і сіллю до пишного стану, вилити масу на застелене промасленим пергаментним папером або силіконовим килимком деко, рівномірно притрусити відцідженою кукурудзою, дрібнорубленим зеленим луком і нарізаним маленькими кубиками болгарським перцем і 80°С.

Поверх гарячого яєчного пласта рівномірно розподілити натертий твердий та плавлений сир та акуратно скрутити в рулет.

Охололий рулет витримати 1 годину в холодильнику та розрізати на порційні шматки.

На замітку

Болгарський перець вибирайте м'ясистий та яскравого червоного кольору. Можна ж взяти по половині стручка червоного, жовтого та зеленого кольору.

Як начинка добре підійдуть шинка, щільні м'ясисті помідори, відварена морква, цибуля-порей, консервований горошок, оливки, будь-яка зелень.

Якщо хочете додатково ароматизувати рулет, використовуйте будь-які сухі приправи: мелені перці, базилік, орегано, розмарин, коріандр, паприку, італійські чи прованські трави тощо.

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