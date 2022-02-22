Астрологиня назвала знаки зодіаку, які відчувають час

Людині, яка хоче дізнатися час, необхідно для цього подивитися на годинник — вони назвуть його точно до секунди.

Але існують і ті, хто відчуває час, не звіряючись водночас із годинником. Так, у їхніх цифр є похибка, проте вони називають години і хвилини досить точно. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, котрі відчувають час.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези як один із найбільш урівноважених знаків зодіаку, перебуваючи у стані спокою та умиротворення, часто чують хід часу, який звучить для них як звук руху маятника чи стукіт секундної стрілки, що й дозволяє їм досить точно орієнтуватися у його русі. Якогось прикладного – і корисного для них – значення ця навичка не має, але їм приємно розуміти, що таким чином вони панують над годинами та хвилинами, а не час над ними. Для представників знака усвідомлення власної унікальності має велике значення.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці мають дар відчуття часу від народження: якщо запитати їх, як вони визначають його без годинника, вони тільки розведуть руками, ніби стверджуючи, що поняття про це не мають. Тим не менш, розбудивши їх серед ночі і запитавши, котра година, ви почуєте приблизно точну відповідь: ця якість часто допомагає представникам знака орієнтуватися в часі та просторі, що допомагає їм як у роботі, так і в житті: завдяки їй вони, наприклад, ніколи не запізняться на потяг.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги досягають властивого їм вміння відчувати хід часу завдяки багаторічним тренуванням. Ні, вони не роблять цього спеціально – до необхідності стежити за годинами і навіть хвилинами їх підштовхує бажання встигнути все, що у професійному плані заплановано на день, місяць і рік. Представники знака не можуть дозволити собі вибитися з графіка, тому змушені ретельно стежити за часом – це дозволяє їм протягом певного часу робити визначену ними кількість роботи.