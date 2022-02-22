Россия официально заявила о выходе из Минских соглашений

Об этом заявил спикер президента Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков заявил, что Россия фактически отвергла Минские соглашения.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

"Вопрос "Минска-2" (Минских договоренностей — ред.) больше не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и ОРДЛО. Эти договоры России, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

Сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО заявил, что своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска в Донбассе, которые находились там с 2014 года.

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