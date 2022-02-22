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Россия официально заявила о выходе из Минских соглашений

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Россия официально заявила о выходе из Минских соглашений

Associated Press

Об этом заявил спикер президента Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков заявил, что Россия фактически отвергла Минские соглашения.

Об этом пишет российское агентство ТАСС.

"Вопрос "Минска-2" (Минских договоренностей — ред.) больше не стоит на повестке дня, на первый план выходит тема гарантий безопасности для РФ", — заявил Дмитрий Песков.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин 21 февраля признал "независимость" созданных Россией квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины так называемых "ЛНР" и "ДНР" и подписал указ и договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" между РФ и ОРДЛО. Эти договоры России, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

Сегодня, 22 февраля, Совет Федерации РФ проголосовал за признание "ЛДНР" и ратифицировал договор о дружбе.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам заседания СНБО заявил, что своими решениями по признанию "независимости" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей Россия нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и легализует свои войска в Донбассе, которые находились там с 2014 года.

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