Росія офіційно заявила про вихід з Мінських угод

Про це заявив речник президента Путіна Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков заявив, що Росія фактично відкинула Мінські угоди.

Про це пише російське агентство ТАСС.

"Питання "Мінська-2" (Мінських домовленостей - ред.) більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ", — заявив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, очільник Кремля Володимир Путін 21 лютого визнав "незалежність" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України так званих "ЛНР" та "ДНР" та підписав указ та договори про "дружбу, співпрацю та взаємну допомогу" між РФ та ОРДЛО. Ці договори Росії, зокрема, передбачають спільну "оборону", військову допомогу, охорону "кордонів" ОРДЛО та право розміщення військових баз.

Сьогодні, 22 лютого, Рада Федерації РФ проголосувала за визнання "ЛДНР" та ратифікувала договір про дружбу.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні за підсумками засідання РНБО заявив, що своїми рішеннями щодо визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей Росія порушує суверенітет і територіальну цілісність України та легалізує свої війська на Донбасі, які перебували там з 2014 року.

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