Боевики обстреляли ТЭС на Луганщине: вспыхнул пожар (видео)

На ТЭС вспыхнул пожар.

В Луганской области в городе Счастье в результате вражеского обстрела теплоэлектростанции с временно неподконтрольной территории вспыхнул пожар. Загорелся трансформатор.

Об этом 22 февраля сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Известно, что снаряд попал в трансформатор на территории ТЭС, из-за чего произошло возгорание и разлив масла. В результате огонь перекинулся на соседний трансформатор.

К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения. 12 единиц техники сосредоточены на подъезде к городу и начнут тушение после прекращения обстрелов.

О пострадавших не сообщается.

Напомним, что в Донецкой области возобновляют электроснабжение, которое было повреждено в результате обстрелов. Жители села Красногоровка теперь со светом.

Луганская область: в результате обстрела ТЭС занялся трансформатор



К месту пожара направляются пожарно-спасательные подразделения. https://t.co/KMGgNd3dvL pic.twitter.com/byL2zz2MAc — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 22, 2022

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