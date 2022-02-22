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Бойовики обстріляли ТЕС на Луганщині: спалахнула пожежа (відео)

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Бойовики обстріляли ТЕС на Луганщині: спалахнула пожежа (відео)

Facebook/ ДСНС України

На ТЕС спалахнула пожежа.

На Луганщині у місті Щастя внаслідок ворожого обстрілу теплоелектростанції з тимчасово непідконтрольної території спалахнула пожежа. Зайнявся трансформатор.

Про це 22 лютого повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що снаряд потрапив у трансформатор на території ТЕС, через що сталося загоряння та розлив мастила. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сусідний трансформатор.

До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. 12 одиниць техніки зосереджені на під'їзді до міста і почнуть гасіння після припинення обстрілів. 

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що на Донеччині відновлюють електропостачання, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів. Жителі Красногорівки тепер зі світлом.

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