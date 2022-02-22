Бойовики обстріляли ТЕС на Луганщині: спалахнула пожежа (відео)

На ТЕС спалахнула пожежа.

На Луганщині у місті Щастя внаслідок ворожого обстрілу теплоелектростанції з тимчасово непідконтрольної території спалахнула пожежа. Зайнявся трансформатор.

Про це 22 лютого повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що снаряд потрапив у трансформатор на території ТЕС, через що сталося загоряння та розлив мастила. Внаслідок цього вогонь перекинувся на сусідний трансформатор.

До місця події виїхали пожежно-рятувальні підрозділи. 12 одиниць техніки зосереджені на під'їзді до міста і почнуть гасіння після припинення обстрілів.

Про постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, що на Донеччині відновлюють електропостачання, яке було пошкоджено внаслідок обстрілів. Жителі Красногорівки тепер зі світлом.

Луганська область: внаслідок обстрілу ТЕС зайнявся трансформатор



До місця пожежі направляються пожежно-рятувальні підрозділи.https://t.co/KMGgNd3dvL pic.twitter.com/byL2zz2MAc — DSNS.GOV.UA (@SESU_UA) February 22, 2022

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