Джонсон оголосив перші санкції проти Росії

Британія запроваджує санкції проти 5 банків, зокрема "Промзв'язокбанк", "Росія банк".

Британія та сюзники вводитимуть санкції щодо Росії, які стосуватимуться бізнесу та фізичних осіб.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон під час виступу у парламенті у вівторок, 22 лютого.

За словами Джонсона, введення російських військ на незалежні території України прирівнюється до вторгнення.

"Росія заперечує Україну як країну та визнає її існування як смертельну загрозу для цілісності своєї країни. Це — привід для їхнього вторгнення", — резюмував британський прем'єр-міністр Джонсон.

Так, Британія запроваджує санкції проти 5 банків:

Банк "Росія"

"Індустріальний Сбербанк"

"Генбанк"

Промзв'язокбанк

Банк "Чорне море".

Також санкції запроваджуються проти підприємців Генадія Тимченка, Бориса Ротенберга, Ігоря Ротенберга.

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"Ми заборонимо будь-яку діяльність із ними. Це перший “транш”, перша фаза того, що ми підготували. Я впевнений, що подібні санкції вводитимуться США, Європейським союзом, якщо ситуація розвиватиметься", - зазначив він.

Нагадаємо:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради Шарль Мішель засудили визнання Росією незалежності "ЛДНР". В оприлюдненій офіційній заяві також визначено перший пакет санкцій щодо Росії, її економіки і тих, хто ухвалював відповідні рішення.

Своєю чергою 22 лютого Німеччина першою ввела санкції проти Росії після визнання нею псевдореспублік "ЛДНР". Так, канцлер ФРН Олаф Шольц заявив про зупинку сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".