"Рубікон перейдено": посол України в США висловився про можливу війну в Україні

"Рубікон перейдено": посол України в США висловився про можливу війну в Україні

Віктор Чалий вважає, що без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв в Україні можуть запізнюватися.

Посол України в США Віктор Чалий вважає, що питання війни в Україні - питання фактів і ситуації, яка динамічно змінюється.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.

"На зараз маємо:

1. Відкриту збройну інтервенцію Росії в Україну, що закріплена навіть юридично російськими офіційними структурами.

2. Акт агресії Росії проти України.

І так - це і є широка ескалація. Якщо ні, тоді що??? І ви думаєте, вони далі не підуть? Не будьте наївними. Підуть. Аж до тієї межі, де будуть зупинені", - написав Чалий.

За його словами, наступними кроками агресії стануть:

не тільки легалізація вже розміщених на території ОРДЛО російських військових, але й їх підсилення додаткової наступальною технікою та боєприпасами та введення додаткових підрозділів збройних сил РФ;

створення на цій території російських військових баз;

пересування важкої техніки, включно з ракетною артилерією впритул до лінії зіткнення;

створення провокацій і підготовка наступальної операції, яка буде мати на меті розширення окупаційної території до адміністративних меж Донецької та Луганської областей;

підтримка цієї військової операції російськими військовими угрупуваннями, які зосереджені на кордонах України;

в разі подальшого розгортання операції - спроба оточити підрозділи українських Збройних Сил в зоні ООС.

"Без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв - будемо запізнюватися. Нехай народ буде спокійно мобілізований, а ви викиньте зі своєї голови оці марні сподівання. Все. Рубікон перейдено", - зазначив Чалий.

Нагадаємо, що бойовики так званої "ЛНР" пригрозили Україні війною, якщо та не виведе свої війська з усієї території Луганської області.

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