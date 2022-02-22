"Рубікон перейдено": посол України в США висловився про можливу війну в Україні

Віктор Чалий вважає, що без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв в Україні можуть запізнюватися.
Посол України в США Віктор Чалий вважає, що питання війни в Україні - питання фактів і ситуації, яка динамічно змінюється.
Про це він повідомив на своїй сторінці у фейсбук.
"На зараз маємо:
- 1. Відкриту збройну інтервенцію Росії в Україну, що закріплена навіть юридично російськими офіційними структурами.
- 2. Акт агресії Росії проти України.
І так - це і є широка ескалація. Якщо ні, тоді що??? І ви думаєте, вони далі не підуть? Не будьте наївними. Підуть. Аж до тієї межі, де будуть зупинені", - написав Чалий.
За його словами, наступними кроками агресії стануть:
- не тільки легалізація вже розміщених на території ОРДЛО російських військових, але й їх підсилення додаткової наступальною технікою та боєприпасами та введення додаткових підрозділів збройних сил РФ;
- створення на цій території російських військових баз;
- пересування важкої техніки, включно з ракетною артилерією впритул до лінії зіткнення;
- створення провокацій і підготовка наступальної операції, яка буде мати на меті розширення окупаційної території до адміністративних меж Донецької та Луганської областей;
- підтримка цієї військової операції російськими військовими угрупуваннями, які зосереджені на кордонах України;
- в разі подальшого розгортання операції - спроба оточити підрозділи українських Збройних Сил в зоні ООС.
"Без поправки на очікування і підготовку до складніших сценаріїв - будемо запізнюватися. Нехай народ буде спокійно мобілізований, а ви викиньте зі своєї голови оці марні сподівання. Все. Рубікон перейдено", - зазначив Чалий.
Нагадаємо, що бойовики так званої "ЛНР" пригрозили Україні війною, якщо та не виведе свої війська з усієї території Луганської області.
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