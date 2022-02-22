Джонсон назвав введення військ РФ на Донбас "вторгненням" і закликав "підготуватися до наступного етапу плану Путіна"

Джонсон назвав введення військ РФ на Донбас "вторгненням" і закликав "підготуватися до наступного етапу плану Путіна"

Британський прем'єр зауважив, що Росія заперечує Україну як країну.

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що введення російських військових на територію ОРДЛО, яка тимчасово окупована країною-агресоркою, є вторгненням.

Про це він сказав під час виступу 22 лютого.

"Введення російських військ на незалежні території України прирівнюється до вторгнення. Заперечуючи легітимність України як держави і представляючи її як "загрозу" Росії, пан Путін створює привід для повномасштабного наступу", - сказав Борис Джонсон.

Прем'єр-міністр також сказав, що "ми повинні підготуватися до наступного етапу плану Путіна", і що це може включати "наступ майже 200 000 військових".

"Якщо станеться найгірше, тоді європейська нація з населенням 44 мільйонів чоловіків, жінок і дітей стане ціллю повномасштабної загарбницької війни. Це було б зроблено без жодного виправдання... з абсурдних і навіть містичних причин", - додав він.

Нагадаємо, 21 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про визнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідний указ та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Путін також доручив ввести в ОРДЛО російські війська.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявив, що визнання Путіним "незалежності" створених Росією квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України - так званих "ЛНР" та "ДНР" - є ескалаційним кроком.

Українська сторона розуміє всі можливі ризики, пов'язані з цим, а тому вкотре закликає РФ вирішувати питання щодо Донбасу дипломатичним шляхом.

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