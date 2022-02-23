“Нас не пугают российские “страшилки” — глава Госпогранслужбы

На границе с Россией, в зоне проведения ООС и на рубежах с Беларусью зафиксировано проведение враждебных психологических операций.

Глава Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Сергей Дейнеко заявил, что в случае российской агрессии будет встречать врага вместе с боевыми товарищами на передовой и заверил, что пограничники не реагируют на попытки психологического влияния со стороны российских спецслужб.

Об этом говорится в опубликованном обращении на официальной странице ГПСУ.

Руководитель пограничного ведомства отметил, что как офицер-пограничник на себе почувствовал коварство России во время агрессии 2014 года в Луганской области и заверил в готовности к сопротивлению.

"Мое место всегда будет рядом с подчиненными, собратьями на передовой", — заявил он.

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Сергей Дейнеко также отметил, что среди личного состава Государственной пограничной службы немало ветеранов, которые давали отпор врагу в Луганске и Мариновке, стояли на его пути в Новоазовске, Красной Таловке, Фащевке, Изварино, находились под постоянными вражескими обстрелами под Зеленопольем и Довжанским.

"Нас не пугают российские "страшилки" и какие-либо методы информационно-психологического влияния, которые военнослужащие начали фиксировать на границе с Россией, в зоне проведения ООС, а с недавних пор и на участке с Беларусью", — подчеркнул он.

Напомним, Россия прибегла к запугиванию наших бойцов на востоке страны. Военнослужащим начали поступать на телефоны смс-сообщения.

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