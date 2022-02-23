В Украине военкоматы заменят "Милитари-ЦНАПы"

Новые центры должны улучшить военный учет.

Украинские военкоматы заменят территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

На сегодняшнем заседании Кабмин утвердил положения таких центров.

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"Военкоматы будут заменены территориальными центрами комплектования и социальной поддержки. Мы фактически говорим о "Милитари-ЦНАП", — сообщил премьер.

По словам Шмыгаля, подобные центры позволят улучшить организацию процесса военного учета, призыва и мобилизации.

В новых терцентрах будет полноценно развернута система «Оберег» – реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, с 23 февраля в Украине начинается призыв резервистов на военную службу. Призову будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет.

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