Военкоматы накрыла волна желающих стать в строй — Минобороны

Мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку.
Бывшие военкоматы накрыла волна желающих стать на защиту Украины в борьбе против российских оккупантов.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.
По ее словам, мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку. У государства есть мобилизационный план.
Силы обороны ясно понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Работа, хоть и с определенными осложнениями, движется по определенному алгоритму.
"Учтите, что кроме собственно боевых подразделений, существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей. Это ответ на вопрос: в чем необходимость мобилизации представителей казалось бы совсем "мирных" специальностей", — отметила она.
Напомним, украинские военкоматы заменят территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.
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