Военкоматы накрыла волна желающих стать в строй — Минобороны

Мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку.

Бывшие военкоматы накрыла волна желающих стать на защиту Украины в борьбе против российских оккупантов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook.

По ее словам, мобилизационная инфраструктура испытывает кульминационную нагрузку. У государства есть мобилизационный план.

Силы обороны ясно понимают количественные и качественные потребности в комплектовании. Работа, хоть и с определенными осложнениями, движется по определенному алгоритму.

"Учтите, что кроме собственно боевых подразделений, существуют части обеспечения и т.д. И для их комплектования нужны представители разных специальностей. Это ответ на вопрос: в чем необходимость мобилизации представителей казалось бы совсем "мирных" специальностей", — отметила она.

Напомним, украинские военкоматы заменят территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

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