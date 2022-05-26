Приходько зізналася, чим її дратує Арестович

Відома співачка Анастасія Приходько розповіла, що не дивиться брифінги та інтерв'ю радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

Артистка зізналася, що політик її дратує.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

"Я дуже емоційна людина, а він дуже-дуже такий повільний і спокійний. Я не можу, мене починає бісити, бо я його дуже погано чую. Він говорить, як кіт Баюн, а воно мене ще більше нервує", - поділилася виконавиця.

Зауважимо, тим часом для багатьох українських жінок Арестович є "крашем" та "головним заспокійливим" під час війни, адже його промови їх заспокоюють. Раніше Арестович пояснив, чому тихо розмовляє і спародіював Левітана.

Нагадаємо, співака Павла Зіброва захейтили користувачі. Юзери звинуватили виконавця у виступі на весіллі під час війни.

Люди почали конкретно зриватися один на одного - Арестович про загальнонаціональну депресію

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