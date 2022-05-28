Литовский ведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для Украины

Телеведущий Андрюс Тапинас насобирал деньги на Bayraktar для украинских защитников.
Сбор средств журналист начал 25 мая. Андрюс Тапинас заявил, что планирует собрать 5 миллионов евро.
Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что Байрактар – это "убийца русской армии".
"Наше время пришло. Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, об этом заявил сам производитель. И теперь только одно слово звучит в моей голове – Байрактар. Кинжал украинских солдат ночью. Убийца российской армии", – написал ведущий.
Для сбора средств понадобилось три дня – вечером субботы, 28 мая, телеведущий устроил марафон в YouTube, во время которого и собрали полную необходимую сумму в 5 млн евро.
Напомним, на юге Украины Вооруженные силы проводят контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.
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