Литовский ведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для Украины

Литовский ведущий за три дня собрал 5 млн евро на Bayraktar для Украины

Телеведущий Андрюс Тапинас насобирал деньги на Bayraktar для украинских защитников.

Сбор средств журналист начал 25 мая. Андрюс Тапинас заявил, что планирует собрать 5 миллионов евро.

Об этом он сообщил в Facebook, отметив, что Байрактар – это "убийца русской армии".

"Наше время пришло. Минобороны Литвы и Турции дали зеленый свет, об этом заявил сам производитель. И теперь только одно слово звучит в моей голове – Байрактар. Кинжал украинских солдат ночью. Убийца российской армии", – написал ведущий.

Для сбора средств понадобилось три дня – вечером субботы, 28 мая, телеведущий устроил марафон в YouTube, во время которого и собрали полную необходимую сумму в 5 млн евро.

Напомним, на юге Украины Вооруженные силы проводят контрнаступательные действия, враг терпит существенные потери и отступает на ранее занимаемые рубежи.

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