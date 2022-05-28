Макрон та Шольц вимагали від Путіна звільнити захисників Маріуполя – Єлісейський палац

Президент Франції і канцлер Німеччини вимагали звільнити близько 2,5 тис. захисників "Азовсталі", взятих у військовий полон російськими військами.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц вимагали від президента РФ Володимира Путіна звільнити близько 2,5 тис. полонених захисників Маріуполя.

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Франції стосовно телефонної розмови Макрона та Шольца з Путіним.

"Президент Республіки і канцлер Німеччини вимагали звільнити близько 2,5 тис. захисників "Азовсталі", взятих у військовий полон російськими військами", - йдеться у повідомленні.

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Також Макрон і Шольц у розмові з Путіним наполягали на терміновому знятті блокади Одеси для відновлення експорту українських зернових через Чорне море та уникнення світової продовольчої кризи.

"Вони взяли до відома обіцянку президента Росії надати судам доступ до порту для експорту зерна, без його військової експлуатації Росією, якщо він буде розмінований", - зазначається у повідомленні.

У цій перспективі вони закликали до швидкого продовження роботи з Організацією Об’єднаних Націй. Макрон і Шольц будуть підтримувати тісні контакти з цього приводу.

Крім того, за повідомлення Єлісейського палацу, Макрон та Шольц наполягали у розмові з Путіним на тому, що будь-яке вирішення війни має бути узгоджено між Москвою та Києвом з повагою до суверенітету та територіальної цілісності України. Вони відновили свою вимогу про припинення вогню.

Нагадаємо, телефонна розмова з Путіним відбулася за ініціативи Шольца і Макрона опівдні у суботу, 28 травня.

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