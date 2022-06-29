Притула повідомив, як витратять зібрані на Bayraktar кошти

Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула, який днями зібрав кошти на 4 "Байрактари" для ЗСУ, розповів, як будуть витрачені кошти, оскільки турецька компанія надасть Україні три "пташки" безкоштовно.

Ці три турецькі ударні безпілотники будуть чітко марковані і матимуть наліпку "Народний Байрактар".

Про це розповів Сергій Притула в ефірі "Сніданку з 1+1".

"Новини по "Байрактарам". Перша: вони будуть чітко марковані і будуть мати наліпку "Народний Байрактар". Це приємно. І коли ви побачите відео роботи цієї пташки, як палає черговий російський корабель, чи злетить у повітря "Панцир" на Зміїному, ви можете сказати: "О так, тут є мій внесок!", - написав він у Twitter.

Друга новина, за словами Притули, стосується зібраних грошей, які вдалося заощадити, оскільки виробник безкоштовно передасть ЗСУ безпілотники Bayraktar, на які українці збирали гроші.

"Компанія заявила, що вони не будуть брати кошті від українського народу. Наскільки я розумію, це принципова позиція. Учора (28 червня) відбувся перший етап переговорів із Міноборони, сьогодні буде другий. Ми намагаємося зрозуміти, як якомога ефективніше використати ці кошти. Тобто сьогодні буде ухвалено рішення: чи кошти, які залишились на четвертий, ми все таки використовуємо на ще одну "пташку", чи Міноборони скерує нас вже з бюджетом 20 млн доларів на якісь інші напрямки", - пояснив Сергій Притула.

Він також уточнив у соцмережі, що сподівається, що скоро зможе привідкрити завісу і оголосити, куди спрямує кошти.

"Цей проєкт дійсно об’єднав всю Україну. І це тішить не менше, ніж самі Байрактари та заощаджені кошти. Непереможні, коли об’єднані!", - підсумував він.

Нагадаємо, Притула розповів про щедрий і дивний донат на "Байрактари" і про плани на наступний збір.

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