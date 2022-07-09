"Приват24" тимчасово не працюватиме: коли і чому

"ПриватБанк" повідомляє українців, що у ніч проти 10 липня тимчасово не працюватимуть більшість сервісів в "Приват24".

Як пояснили у фінасовій установі, банк проводитиме регляментні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Приват24".

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"10 липня з 00:00 до 05:00 ми проводитимемо регламентні роботи в "Приват24". Більшість сервісів будуть тимчасово недоступні. Перепрошуємо за незручності", - йдеться у повідомленні банку.

Нагадаємо, ПриватБанк від 6 липня встановив ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Передусім, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

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