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Україна повернула тіла ще 45 полеглих військових

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Україна повернула тіла ще 45 полеглих військових

Фото: Міністерство з питань тимчасово окупованих територійі тимчасово окупованих осіб

Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових.

Україна повернула тіла 45 своїх захисників.

Про це 19 липня повідомили у Мінреінтеграції.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла 45 своїх захисників. Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та силових структур України, відповідно до норм Женевської конвенції", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у червні у Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула 64 загиблих героїчних захисників "Азовсталі" для гідного їхнього поховання. Також у червні до Києва доправили тіла 220 захисників Маріуполя та розпочали процедуру впізнання.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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