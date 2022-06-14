Україна повернула тіла ще 64 бійців з "Азовсталі"

Україна повернула тіла ще 64 бійців з "Азовсталі"

В Запорізькій області відбувся обмін тілами.

Додому повернуться тіла 64 українських захисників.

Про це повідомляє Міністерство з питань інтеграції.

В Запорізькій області відбулася чергова операція з обміну тілами загиблих військовослужбовців. Україна повернула 64 загиблих героїчних захисників "Азовсталі" для гідного їхнього поховання.

"Відповідної домовленості було досягнуто внаслідок переговорів за участю Уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олега Котенка", - повідомляє Міністерство.

Операція проводилася за співпраці Мінреінтеграції, ГУР Міноборони України, СБУ, Генштабу ЗСУ та інших силових структур України.

"Процес повернення тіл загиблих українських армійців продовжується. Він проходить відповідно до норм Женевської конвенції", - повідомили у Міністерстві.

Нагадаємо, що до Києва доправили тіла 220 захисників Маріуполя - розпочинають процедуру впізнання.

Раніше, у Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових, серед них – захисники "Азовсталі".

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