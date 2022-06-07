До Києва доправили тіла загиблих на "Азовсталі"

До Києва доправили тіла загиблих на "Азовсталі"

До Київа вже прибули тіла загиблих захисників "Азовсталі".

Патронатна служба полку "Азов" зустріла вантаж-200 та разом з лікарями провела огляд та опис тіл.

Про це повідомляють в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

"Серед тіл загиблих третина – бійці полку "Азов", належність інших тіл до різних підрозділів з’ясовується. Наразі судмедексперти ведуть роботи, які за часом, попередньо, можуть тривати до трьох місяців. Згодом родини загиблих будуть викликані на експертизу та процедуру упізнання", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тривають перемовини та розв‘язання організаційних питань щодо наступного обміну тілами загиблих героїв.

Нагадаємо, 17 травня в Міноборони України повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території "Азовсталі" захисників Маріуполя.

Згодом стало відомо, що до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб були доставлені в Оленівку - начебто в колонію, яка перебуває під контролем окупантів.

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