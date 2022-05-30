Рідні захисників "Азовсталі" не знають, де вони перебувають - CNN

Рідні українських військових точно не знають, де вони перебувають.

Дві дружини та дівчина українських військовослужбовців, захоплених російськими військами або зниклих безвісти після захисту заводу "Азовсталь" у Маріуполі, розповіли, що вони мало або зовсім не мають інформації про місцеперебування їхніх близьких.

Про це 30 травня повідомив CNN.

"Останнім часом я не виходила на зв’язок з чоловіком і не мала про нього ніякої інформації. Востаннє ми розмовляли 13 квітня. І тоді його брати по зброї надсилали мені смс, що він ще живий", - розповіла Анна Івлєва, дружина важко пораненого морпеха Антона.

Жінка зазначила, що українські урядовці були з нею на зв’язку, але додала, що "немає інформації" про те, де і в яких умовах перебувають бійці "Азовсталі". Вона сподівається, що її чоловік живий, навіть якщо він у полоні.

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"Ми всі - сім’ї, дружини та матері морських піхотинців - тримаємося один за одного, ми завжди на зв’язку один з одним 24/7. Ми завжди обмінюємося доступними новинами, ми як сім’я", - сказала Івлєва.

За словами жінки на ім'я Яна, хлопець якої морський піхотинець і був на "Азовсталі", останній раз вони спілкувалися 11 травня. Вона стверджує, що український уряд не надав жодної інформації про те, де може бути її хлопець.

"Міжнародний комітет Червоного Хреста зв’язався з матір’ю мого хлопця, я не пам’ятаю, коли саме. Їй тільки сказали, що він живий, ось і все", - розповіла жінка.

Інша дружина захисника Тетяна розповіла, що після виходу з "Азовсталі" чоловік встиг зателефонувати їй з невідомого номера. За її словами, деякі з його товаришів утримуються в місті на контрольованій окупантами Донецькій області.

Тетяна розповіла, що говорила з чоловіком близько 10 хвилин, він сказав, що спробує зателефонувати ще раз.

"Ось і все, більше жодних дзвінків чи новин", - сказала вона.

Нагадаємо, українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", а тепер перебувають у полоні окупантів, обміняють на полонених росіян.

Маріуполь: "Азовсталь". Дружина азовця розповіла про жахи евакуації і долю свого чоловіка

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