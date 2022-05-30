Родные защитников "Азовстали" не знают, где они находятся — CNN

Родные украинских военных точно не знают, где они находятся.
Две жены и девушка украинских военнослужащих, захваченных российскими войсками или пропавших без вести после защиты завода "Азовсталь" в Мариуполе, рассказали, что у них мало или совсем нет информации о местонахождении их близких.
Об этом 30 мая сообщил CNN.
"В последнее время я не выходила на связь с мужем и не получала о нем никакой информации. В последний раз мы разговаривали 13 апреля. И тогда его братья по оружию присылали мне смс, что он еще жив", — рассказала Анна Ивлева, жена тяжело раненого морпеха Антона.
Женщина отметила, что украинские члены правительства были с ней на связи, но добавила, что "нет информации" о том, где и в каких условиях находятся бойцы "Азовстали". Она надеется, что ее муж жив, даже если он в плену.
"Мы все – семьи, жены и матери морских пехотинцев – держимся друг за друга, мы всегда на связи друг с другом 24/7. Мы всегда обмениваемся доступными новостями, мы как семья", – сказала Ивлева.
По словам женщины по имени Яна, парень которой морской пехотинец и был на "Азовстале", последний раз они общались 11 мая. Она утверждает, что украинское правительство не предоставило никакой информации о том, где может быть ее парень.
"Международный комитет Красного Креста связался с матерью моего парня, я не помню, когда именно. Ей только сказали, что он жив, вот и все", – рассказала женщина.
Другая жена защитника Татьяна рассказала, что после выхода из "Азовстали" муж успел позвонить по телефону из неизвестного номера. По ее словам, некоторые из его товарищей содержатся в городе на контролируемой оккупантами Донецкой области.
Татьяна рассказала, что говорила с мужем около 10 минут, он сказал, что попытается позвонить еще раз.
"Вот и все, больше никаких звонков или новостей", — сказала она.
Напомним, украинских защитников Мариуполя, которые героически держали оборону на заводе "Азовсталь", а теперь находятся в плену оккупантов, обменяют на пленных россиян.
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