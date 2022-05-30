Германия изменит конституцию ради оборонного бюджета

Германия изменит конституцию, чтобы создать специальный оборонный фонд в размере 100 миллиардов евро.
Проект появился после вторжения России в Украину.
Об этом пишет Reuters.
Правоцентристская оппозиция и правящая коалиция Германии с социал-демократами, Зелеными и свободными демократами заявили, что они достигли необходимого большинства в две трети, чтобы освободить оборонный фонд от конституционного долгового тормоза.
100 миллиардов евро будет использовано в течение нескольких лет для увеличения регулярного оборонного бюджета Германии примерно на 50 млрд евро и позволит стране выполнить задачи НАТО по ежегодному расходованию 2% своего ВВП на оборону.
Ранее стало известно, что Германия выделит Украине один миллиард евро грантовой помощи.
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