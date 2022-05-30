Украинские беженцы в Бельгии смогут обменивать гривну на евро

Национальные банки Бельгии и Украины подписали соответствующие соглашения.
С 1 июня беженцы из Украины в Бельгии смогут обменивать наличную гривну на евро.
Бельгия стала второй страной-членом ЕС, которая предлагает эту услугу для украинцев.
Об этом сообщает Национальный банк Бельгии.
Украинцы могут обменивать банкноты гривны на евро в кассах Нацбанка Бельгии и в отделениях банков-участников (Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels). Один совершеннолетний человек может обменять максимум 10 000 гривен.
Для обмена будут принимать банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.
"Мы считаем своей гуманитарной обязанностью предложить эту услугу беженцам, и потому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране", — сказал директор Нацбанка Тим Германс.
В бельгийском Центробанке уточнили, что находящимся в Бельгии гражданам Украины потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги.
Напомним, с 24 мая украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну на евро.
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