Украинские беженцы в Бельгии смогут обменивать гривну на евро

Украинские беженцы в Бельгии смогут обменивать гривну на евро

Национальные банки Бельгии и Украины подписали соответствующие соглашения.

С 1 июня беженцы из Украины в Бельгии смогут обменивать наличную гривну на евро.

Бельгия стала второй страной-членом ЕС, которая предлагает эту услугу для украинцев.

Об этом сообщает Национальный банк Бельгии.

Украинцы могут обменивать банкноты гривны на евро в кассах Нацбанка Бельгии и в отделениях банков-участников (Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels). Один совершеннолетний человек может обменять максимум 10 000 гривен.

Для обмена будут принимать банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 гривен.

"Мы считаем своей гуманитарной обязанностью предложить эту услугу беженцам, и потому мы рады, что благодаря нашим усилиям эта услуга может быть доступна в нашей стране", — сказал директор Нацбанка Тим Германс.

В бельгийском Центробанке уточнили, что находящимся в Бельгии гражданам Украины потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в местном банке с целью получать заработную плату или пересылать деньги.

Напомним, с 24 мая украинские беженцы в Германии могут обменять наличную гривну на евро.

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