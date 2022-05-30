Німеччина змінить конституцію заради оборонного бюджету

Німеччина змінить свою конституцію, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро.
Проєкт виник після вторгнення Росії до України.
Про це пише Reuters.
Правоцентристська опозиція та правляча коаліція Німеччини з соціал-демократами, Зеленими та вільними демократами заявили, що вони досягли необхідної більшості у дві третини, щоб звільнити оборонний фонд від конституційного боргового гальма.
100 мільярдів євро буде використано протягом кількох років для збільшення регулярного оборонного бюджету Німеччини приблизно на 50 млрд євро і дозволить країні виконати завдання НАТО щодо щорічного витрачання 2% свого ВВП на оборону.
Раніше стало відомо, що Німеччина надасть Україні один мільярд євро грантової допомоги.
Читайте також:
- Шольц з Макроном закликали Путіна негайно вивести свої війська з України та встановити перемир’я
- "Переговори веде окрема "делегація" на лінії фронту": Подоляк відповів Путіну
- Ми продовжимо надавати техніку, щоб допомогти ЗСУ захищати свою країну – Джонсон
- "Для Росії війна має закінчитися реальною поразкою" - міністр оборони Естонії