Німеччина змінить конституцію заради оборонного бюджету

Німеччина змінить свою конституцію, щоб створити спеціальний оборонний фонд у розмірі 100 мільярдів євро.

Проєкт виник після вторгнення Росії до України.

Про це пише Reuters.

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Правоцентристська опозиція та правляча коаліція Німеччини з соціал-демократами, Зеленими та вільними демократами заявили, що вони досягли необхідної більшості у дві третини, щоб звільнити оборонний фонд від конституційного боргового гальма.

100 мільярдів євро буде використано протягом кількох років для збільшення регулярного оборонного бюджету Німеччини приблизно на 50 млрд євро і дозволить країні виконати завдання НАТО щодо щорічного витрачання 2% свого ВВП на оборону.

Раніше стало відомо, що Німеччина надасть Україні один мільярд євро грантової допомоги.

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