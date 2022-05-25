"Для Росії війна має закінчитися реальною поразкою" - міністр оборони Естонії

Він наголосив, що війну в Україні треба закінчити не дипломатією.

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет наголосив, що повномасштабна війна в Україні має закінчитися реальною поразкою Росії.

Про повідомляє естонський мовник ERR.

"Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору. Крім того, Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за нас. І, звичайно, керована Путіним армія і він сам припустилися дуже багато помилок до початку вторгнення", - заявив він.

За словами міністра, позиція західних країн у питанні допомоги Україні суттєво змінилася, однак Україна все ще потребує додаткового озброєння.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі, системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення та й взагалі загиблих. Тобто потрібно якнайшвидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", – заявив Лаанет.

Він також зазначив, що у країн має бути чітка позиція – підписувати мирний договір не можна.

Нагадаємо, Естонія просить всі країни ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до союзу.

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