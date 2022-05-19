Естонія просить всі країни ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до союзу

Очільник парламенту Естонії Юрі Ратас 19 травня надіслав листа спікерам парламентів Європейського Союзу із закликом підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Ратаса наголосив, що від 24 лютого "Україна самовіддано бореться за цінності Європейського Союзу та виявила максимальну рішучість і мужність у боротьбі з російською агресією".

Про це йдеться на сайті естонського парламенту.

"Сподіваюся, що позитивний висновок Комісії стане міцною основою для політичної підтримки країн Європейського Союзу щодо визнання України країною-кандидатом на членство в Європейському Союзі у розумінні статті 49 Договору про Європейський Союз", – сказав Ратас.

За його словами, підтримка України з боку ЄС має вирішальне значення. Вона заохочує країну продовжувати необхідні реформи та дає громадянам України надію на стійкість. У листі очільник парламенту Естонії зазначив, що більше 90 відсотків населення України підтримують вступ до ЄС.

Ратас підкреслив, що Україна висловила готовність виконати всі умови для членства в ЄС, і надання статусу країни-кандидата є важливим першим кроком у досягненні цієї мети.

"Естонія підтримує надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо разом прийняти це рішення в Європейському Союзі. Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб підтримати зусилля України", - підкреслив очільник естонського парламенту.

За його словами, в усій Європі існує потужна та беззастережна громадська підтримка України та її європейських прагнень. Крім того, нинішня напружена безпекова ситуація вимагає швидких і відповідальних рішень.

"Сподіваюся, що ваш парламент підтримає пропозицію про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу", – написав Ратас у своєму зверненні до спікерів парламентів країн ЄС.

Нагадаємо, очільниця МЗС Естонії домовилася з українською делегацією про відбудову Житомирської області.

ЄС має план повоєнного відновлення України на сотні мільярдів євро в обмін на реформи

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