Эстония просит все страны ЕС предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз

Глава парламента Эстонии Юри Ратас 19 мая направил письмо спикерам парламентов Европейского Союза с призывом поддержать предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.
Ратаса подчеркнул, что с 24 февраля "Украина самоотверженно борется за ценности Европейского Союза и проявила максимальную решительность и мужество в борьбе с российской агрессией".
Об этом идет речь на сайте эстонского парламента.
"Надеюсь, что положительное заключение Комиссии станет крепкой основой для политической поддержки стран Европейского Союза по признанию Украины страной-кандидатом на членство в Европейском Союзе в понимании статьи 49 Договора о Европейском Союзе", – сказал Ратас.
По его словам, поддержка Украины со стороны ЕС имеет решающее значение. Она призывает страну продолжать необходимые реформы и дает гражданам Украины надежду на устойчивость. В письме глава парламента Эстонии отметил, что более 90 процентов населения Украины поддерживают вступление в ЕС.
Ратас подчеркнул, что Украина выразила готовность выполнить все условия для членства в ЕС, и предоставление статуса страны-кандидата является важным первым шагом в достижении этой цели.
"Эстония поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем вместе принять это решение в Европейском Союзе. Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы поддержать усилия Украины", — подчеркнул глава эстонского парламента.
По его словам, по всей Европе существует мощная и безоговорочная общественная поддержка Украины и ее европейских стремлений. Кроме того, нынешняя напряженная ситуация безопасности требует быстрых и ответственных решений.
"Надеюсь, что ваш парламент поддержит предложение о предоставлении Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз", – написал Ратас в своем обращении к спикерам парламентов стран ЕС.
Напомним, глава МИД Эстонии договорилась с украинской делегацией о восстановлении Житомирской области.
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