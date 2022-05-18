Эстония сосредоточится на восстановлении Житомирщины – глава МИД

Глава МИД Эстонии поговорила с украинской делегацией про восстановление Житомирской области.
Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс встретилось с делегацией украинских парламентариев и представителей Житомирской области.
Эстония планирует помочь с восстановлением региона после войны.
Об этом она сообщила в Twitter.
"Эстония сосредоточится на Житомире в оказании помощи на развитие и гуманитарные нужды, чтобы помочь восстанавливать Украину. Подтвердила непреклонную поддержку Эстонией Украины в том, чтобы украинцы выиграли войну и отстроили страну", — говорится в сообщении.
Glad to welcome delegation of @ua_parliament & Zhytomyr to discuss further support to #Ukraine. will focus on Zytomyr в разработке развития & #HumanitarianAid to help rebuild .— Eva-Maria Liimets (@eliimets) May 18, 2022
Отраженный безнадежный поддержка для win the war & with reconstruction of their country pic.twitter.com/ixeW9cHDoU
Напомним, СМИ раскрыли план послевоенного восстановления Украины от ЕС.
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