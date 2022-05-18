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Эстония сосредоточится на восстановлении Житомирщины – глава МИД

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Эстония сосредоточится на восстановлении Житомирщины – глава МИД

Фото: ГСЧС

Глава МИД Эстонии поговорила с украинской делегацией про восстановление Житомирской области.

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс встретилось с делегацией украинских парламентариев и представителей Житомирской области.

Эстония планирует помочь с восстановлением региона после войны.

Об этом она сообщила в Twitter.

"Эстония сосредоточится на Житомире в оказании помощи на развитие и гуманитарные нужды, чтобы помочь восстанавливать Украину. Подтвердила непреклонную поддержку Эстонией Украины в том, чтобы украинцы выиграли войну и отстроили страну", — говорится в сообщении.

Напомним, СМИ раскрыли план послевоенного восстановления Украины от ЕС.

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