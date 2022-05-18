"Бучанский терминатор": с первым погибшим в городе защитником удалось проститься только на 80-й день после смерти

"Бучанский терминатор": с первым погибшим в городе защитником удалось проститься только на 80-й день после смерти

С первым погибшим защитником Бучи в начале войны простились только через 80 дней.

Владимира Ковальского называли бучанским терминатором. Ветеран АТО еще в 2016 году взорвался на мини, потерял ноги и ходил на двух протезах. И был среди первых, кто вышел защищать родной город от оккупантов, говорится в ТСН.

Екатерина с шестилетним Дмитрием приехали в родную Бучу из-за границы специально попрощаться с мужем и отцом и сразу пошли туда, где он погиб. «Мы приехали к папе попрощаться, положить ему цветочки», – рассказывает с сыном Катя.

Отец Дмитрия был среди первых, кто с оружием вышел защищать родной город от оккупантов. Утром 27 февраля они еще видели его живым.

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«Здесь было сражение, российские танки двигались, чтобы пройти на Киев. Бучанская терроборона сдерживала - четыре раненых и Володя первый погибший в городе Буча. Он вышел со двора в 8 утра, а в 11 мне собратья скали, что он домой не вернется», — вспоминает Катя.

Владимир Ковальский – ветеран АТО. Прошел Майдан и пошел добровольцем на Восток. Весной 2016-го подорвался на мини и потерял обе ноги, а его жена уже была беременна. Пока Владимир был в военном госпитале, она была рядом и помогала поправляться. На современные протезы бойцу тогда собирали по всему миру. Владимир настолько хотел вернуться к активной жизни, что уже через полгода от сложного ранения, участвовал в «Играх Героев». Его окрестили бучанским терминатором. 24 февраля боевые собратья пытались уговорить не идти в бой. «Однажды я ему сказал, что, может, ты пойдешь домой, он говорил «нет», только дайте мне автомат», — рассказывает замомандира взвода Виктор Хомяк.

27 февраля его нашли раненым и дорогой в госпиталь он умер. Дальше был ад оккупации, а после освобождения Киевщины — Владимира похоронили вместе с другими погибшими в Буче. Родные проститься с ним не смогли.

И вот шестилетний сын Дмитрий идет 2 километра разрушенной Бучей – с места, где папа погиб – к месту, где его похоронили. Такой почетной церемонии родные хотели отдать честь своему герою. "Мы хотели остановиться, он говорит нет, буду идти, это был его ход к отцу, он же не хоронил и не был рядом, он впервые пришел на могилу к отцу и это правильно", — говорит волонтер Екатерина Украинцева.

Простились с первым погибшим защитником Бучи "бучанским терминатором"

Бучанцы начали сбор подписей с просьбой наградить Владимира посмертно.

«Он мог скрыться, он вообще имел право не приходить, он был на двух протезах, он свою войну прошел в 15 году, но те собратья говорили, что он настаивал. Был горд тем, что может защищать Украину даже на двух протезах, это для нас такой героический поступок, мы должны кричать по всему миру», — говорят родные с собратьями.

На могиле боевые собратья вручили сыну государственный флаг, которым накрывали отца на прощание. Прозвучали выстрелы памяти от почетного караула.

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