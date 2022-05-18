Под Изюмом боец выжил после подрыва на мини, но потерял обе ноги и руку

Он защищал Украину в самых горячих точках и получил тяжелые ранения - 22-летний боец Антон Гладун после подрыва на мини остался без обеих ног и руки.

Парень не теряет оптимизма и хочет возвратиться к привычной жизни. Семья уже начала собирать деньги на протезирование за границей. Впрочем, украинские специалисты говорят: это можно сделать и у нас, говорится в ТСН.

В 22 года Антон Гладун привыкает к себе – другому. Обе ноги и левую руку Антон потерял под Изюмом. В марте, когда возвращался из боевого задания. «Шли посадкой и там разбрасывали кассетные мины, и никто о них не знал», – говорит Антон.

Рядом с миной ступил товарищ Антона, от этого боеприпас взорвался, собрат погиб, Антона тяжело ранило. Парня доставили в местную районную больницу, там он был шесть дней в коме. Очнулся уже в Харьковском госпитале с переломами и многочисленными осколками мин в теле. Что остался только с одной рукой Антон понял сразу, но еще долго чувствовал фантомные боли. «Я тогда подумал: главное, что жив», – говорит он.

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А в это время дома, Черкасской области, места себе не находили мама Лидия и младшая сестра Дарья. Они сначала даже не знали, где именно воюет Антон и что по его позициям рашисты готовят беспрестанно. Не говорил, чтобы не плакали. А когда попал в беду, связь с ним вообще оборвалась. В неизвестности родные жили, пока не появился пост в социальной сети. Антон из-за шока не мог вспомнить контакты родных, поэтому одна из харьковских медсестер выложила фото раненого в соцсети.

«Она написала: "Здравствуйте, я медсетсра реанимационного отделения харьковского военного госпиталя». Антон Гладун у нас в отделении". У меня одно, что он нашелся. И он жив. Там на фотографии не видно, что с ним, как», – показывает сестра парня.

Увидели своего родного уже в Черкасской больнице, туда его перевели из Харькова. Лидия и Дарья слезы сдерживают. Но они предательски блестят на глазах. Антон подбадривает: жив!

Черкасские врачи говорят, медики районной больницы, в которую после подрыва доставили Антона, вытащили парня из того света. Впрочем, им тоже пришлось делать еще несколько сделок. В частности, реампутацию на культях ног и пересадку кожи.

Теперь родственники собирают деньги, хотят отправить Антона на протезирование за границу. О какой именно сумме идет речь – пока точно не знают. «Миллионы там надо. Что же у меня там той зарплаты – 6 тысяч. А муж в охране работает», – говорит мама бойца.

Однако в фонде соцзащиты лиц с инвалидностью говорят, качественные протезы можно сделать и в Украине совершенно бесплатно. Как для гражданских лиц, так и военных, пострадавших в результате российской агрессии. «Именно под человека он производится. Из комплектующих, которые у нас заказываются из-за границы. И потом необходимо еще техническое и гарантийное обслуживание этого протеза. Это делается предприятием, которое производит, тоже бесплатно», — рассказывает директор фонда социальной защиты лиц с инвалидностью Чеглаков Евгений.

Антон хочет как можно быстрее получить лучшие протезы и вернуться к полноценной жизни. Мечтает учиться на ІТ. А еще Антон передает привет собратьям и верит: они скоро выбьют рашистов, а в Украине наконец-то воцарится мир.

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