В Украину приедут эстонские специалисты по разминированию

Эстония отправляет в Украину команду специалистов по разминированию, которая будет постоянно помогать украинским коллегам на ротационной основе.

Команда насчитывает 5 человек с тремя автомобилями. Периодически их будут менять другие коллеги.

Об этом пишет издание ERR.

Министр внутренних дел Эстонии Кристиан Яани отметил, что специалисты будут помогать в зонах, где осталось много мин и неразорвавшихся боеприпасов, но уже нет активных боевых действий.

"Конечно, есть условия, чтобы вообще ехать в Украину. И, прежде всего, условие безопасности. И эта задача в значительной степени является обязанностью наших украинских коллег", — сказал он.

Напомним, в Киевской области бригаду работников ДТЭК отправили возобновлять электроснабжение в разрушенный город, не разминировав перед этим дорогу. В результате взорвались автомобили, один мужчина погиб, еще двое тяжело ранены.

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