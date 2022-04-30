До України приїдуть естонські спеціалісти з розмінування

Естонія відправляє до України команду фахівців з розмінування, яка буде постійно допомагати українським колегам на ротаційній основі.

Команда налічує 5 осіб з трьома автомобілями. Періодично їх змінюватимуть інші колеги.

Про це пише видання ERR.

Міністр внутрішніх справ Естонії Крістіан Яані зазначив, що фахівці будуть допомагати у зонах, де залишилось багато мін і нерозірваних боєприпасів, але вже немає активних бойових дій.

"Звичайно, є умови, щоб взагалі їхати до України. І перш за все умова безпеки. І це завдання значною мірою є обов'язком наших українських колег", - сказав він.

Нагадаємо, на Київщині бригаду працівників ДТЕК відправили відновлювати електропостачання до зруйнованого міста, не розмінувавши перед цим дорогу. В результаті підірвалися автівки, один чоловік загинув, ще двоє важко поранені.

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